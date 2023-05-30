На донецком направлении бойцы ВС РФ при поддержке артиллеристов провели штурмовые действия под Марьинкой. Под огонь попали позиции боевиков ВСУ в Авдеевке, Новомихайловке, Победе, Парасковьевке, Первомайском, Торецке и Карловке. Укронацисты наносили массированные удары по Водяному и Донецку.
На юго-западе от Бахмута киевский режим штурмовал под Андреевкой. Укронацисты не оставляют попыток обхода высот на западных подступах к населённому пункту Клещеевка. ВСУ контратаковали в районе Орехово-Васильевки и Ивановского. Однако, вернуть утраченные позиции им не удалось, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.