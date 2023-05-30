Если целью налётов беспилотников на Москву было довести до стресса население, то Украине это удалось, пишет военный аналитик Рыбарь. Что же касается попадания БПЛА в жилые дома, то это вызвали либо сбои с навигацией, либо активная работа систем РЭБ. Эксперт не верит в то, что это было сделано намеренно.
"Не потому, что украинцы — такие белые и пушистые, всё совсем наоборот, дай им волю — всю Россию в труху превратят, — заявил Рыбарь. — А потому, что решение о подобных ударах принимается не украинцами, а британцами. Могут быть ошибки в разведке определённых целей. Могут быть — в настройке и навигации беспилотников. Но едва ли — с выбором целей".
По словам Рыбаря, в российской столице немало объектов, которые могли бы стать целями вооружённых формирований киевского режима. Жилые здания в качестве цели в военном плане не оправданы, отмечает аналитик.
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