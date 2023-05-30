Москва и Пекин планируют заменить доллар внутри БРИКС, что станет с сокрушительным ударом по американской экономике, заявил журналист из США Клейтон Моррис.
Он уверен, что Вашингтон совершает огромную ошибку, не обращая внимания на происходящее.
"Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу. Всё больше стран решаются отказаться от доллара США", — отметил обозреватель в своей программе Redacted News.
К тому же политика американских властей, которые допустили новую проблему с госдолгом и игнорируют дисбаланс в международной торговле, делают валюту США всё "менее привлекательной" на глобальном рынке, добавил он.
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