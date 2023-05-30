Журналистка Atlantic Шейк: украинцы понимают, что уже проиграли бы России без американской помощи

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Граждане Украины понимают, что их страна уже проиграла бы в конфликте с РФ без помощи США. Об этом пишет обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк.

Фото: Министерство обороны Украины

Журналистка отметила, что недавно побывала в Киеве, где встретилась не только с украинскими политиками, но и с рядовыми гражданами. По её словам, жители Украины признают зависимость своего государства от поставок вооружений со стороны Запада.

"Большинство из них очень хорошо понимают, что Украина уже проиграла бы конфликт без поддержки США", — сказано в материале.

Кроме того, Шейк добавила, что американская помощь позволяет Киеву избежать экономической катастрофы. Обозреватель также подчеркнула: США продолжают обеспечивать Вооружённые силы Украины (ВСУ) оружием, боеприпасами и разведывательными данными.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев утвердил сроки движения войск в рамках наступательной операции.