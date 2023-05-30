WSJ: Пекин официально отказался от встречи министров обороны Китая и США

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Пекин официально отклонил предложение Вашингтона о проведении встречи глав Минобороны Китая и США на форуме по безопасности "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на Пентагон.

Фото: teraprofit.com

Министр обороны США Ллойд Остин недавно заявлял, что хотел бы встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу в период со 2 по 4 июня.

"Ночью КНР проинформировала США, что китайская сторона отклонила приглашение, которое в начале мая направил министр обороны Ллойд Остин", — сказано в публикации.

В Пентагоне выразили надежду на то, что Китай всё-таки согласится поддерживать открытые каналы взаимодействия. Как пояснили в Минобороны США, это позволит не допустить конфликта между Пекином и Вашингтоном.

Ранее спецпредставитель КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй сообщил, что Пекин намерен укреплять диалог с Москвой и Киевом для достижения мира.