Ракетные удары, которые Россия нанесла сегодня по объектам инфраструктуры Украины, обсуждают западные эксперты. Они недоумевают, как это могло произойти, ведь Киев то и дело говорит, что ракеты у Москвы практически закончились.
Громкие заявления делали в Офисе президента Владимира Зеленского, министр обороны Украины, секретарь СНБО и другие представители командования. Ими говорилось, что у России хватит боеприпасов на один-два массивных пуска. Но время идёт, а ракеты не заканчиваются.
Военные эксперты Запада предъявляют претензии к разведке Украины в отношении оценки наличия крылатых ракет и баллистических у ВС РФ. Кроме того, неверно оценены темпы и объёмы их производства, пишет "Военное дело". Таким образом, источник делает вывод, что российский потенциал киевское руководство также оценивает неверно.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.