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Военные эксперты Запада критикуют разведку ВСУ за ошибочные оценки ракет ВС РФ

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Мир

Ракетные удары, которые Россия нанесла сегодня по объектам инфраструктуры Украины, обсуждают западные эксперты. Они недоумевают, как это могло произойти, ведь Киев то и дело говорит, что ракеты у Москвы практически закончились.

Военные эксперты Запада критикуют разведку ВСУ за ошибочные оценки ракет ВС РФ
Фото: mil.ru

Громкие заявления делали в Офисе президента Владимира Зеленского, министр обороны Украины, секретарь СНБО и другие представители командования. Ими говорилось, что у России хватит боеприпасов на один-два массивных пуска. Но время идёт, а ракеты не заканчиваются.

Военные эксперты Запада предъявляют претензии к разведке Украины в отношении оценки наличия крылатых ракет и баллистических у ВС РФ. Кроме того, неверно оценены темпы и объёмы их производства, пишет "Военное дело". Таким образом, источник делает вывод, что российский потенциал киевское руководство также оценивает неверно.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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