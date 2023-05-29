Полицейские Киева приступили к задержанию людей, обвиняемых в съемках работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев".
По данным издания, были арестованы 33 человека, который были переданы сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Пострадавшие были доставлены в отделение полиции, где с ними провели беседу.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского высказали недовольство по поводу неудовлетворительной работы ПВО. Обвинить поспешили местных жителей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.