В Киеве арестовали десятки человек, обвиняемых в съемке систем ПВО

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Полицейские Киева приступили к задержанию людей, обвиняемых в съемках работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев".

Фото: mk.ru

По данным издания, были арестованы 33 человека, который были переданы сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Пострадавшие были доставлены в отделение полиции, где с ними провели беседу.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского высказали недовольство по поводу неудовлетворительной работы ПВО. Обвинить поспешили местных жителей.