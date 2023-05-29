В МИД РФ прокомментировали военное соглашение между США и Папуа-Новая Гвинея

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между США и Папуа-Новая Гвинея.

Фото: РБК

По мнению дипломата, Вашингтон втягивает указанное государство в геополитические игры против России и Китая.

Указанное соглашение позволяет американским военным перемещаться по суше и территориальным водам Папуа-Новая Гвинея, а также получить неограниченный доступ к транспортной инфраструктуре страны. Военные США получают экстерриториальный статус.

По словам Захаровой, данное соглашение является очередным шагом к милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона.