Советник лидера киевского режима Михаил Подоляк выступил с инициативой о создании на территориях приграничных с Украиной российских субъектов демилитаризованной зоны шириной от 100 до 120 километров с зарубежным контингентом.
"Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей для избежания повторения агрессии в будущем", — подчеркнул Подоляк.
Советник Владимира Зеленского уточнил, что считает целесообразным формирование такой зоны в Брянской, Белгородской, Ростовской и Курской областях.
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