Зерновую сделку сочтут в Кремле не функционирующей, если не увидят прогресса в её реализации, следует из сегодняшнего заявления руководителя МИД РФ Сергея Лаврова, пишет информагентство ТАСС.
"Если всё останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она (зерновая сделка — прим. ред.) больше не функционирует", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.
Напомним, ранее в российском МИД не исключили необходимость поиска альтернативы зерновой сделке.
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