Глава МИД Лавров: Россия сочтёт зерновую сделку недействующей без прогресса в её исполнении

Зерновую сделку сочтут в Кремле не функционирующей, если не увидят прогресса в её реализации, следует из сегодняшнего заявления руководителя МИД РФ Сергея Лаврова, пишет информагентство ТАСС.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

"Если всё останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она (зерновая сделка — прим. ред.) больше не функционирует", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

Напомним, ранее в российском МИД не исключили необходимость поиска альтернативы зерновой сделке.