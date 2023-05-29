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Спикер грузинского парламента: в случае войны мы останемся с Россией один на один

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Мир

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в случае конфликта с Россией за его страну никто воевать не будет, точно также как и за Украину. Об этом сообщает газета "Квирис палитра".

Спикер грузинского парламента: в случае войны мы останемся с Россией один на один
Фото: u-f.ru

Политик отметил, что Грузия останется одной, в случае начала войны. Такой вывод он сделал, глядя на ситуацию на Украине.

Таким образом Папуашвили объяснил нежелание вводить против Российской Федерации санкции.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на Катарском экономическом форуме, заявил, что присоединение страны к антироссийским санкциям нанесет вред национальным интересам страны.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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