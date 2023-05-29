Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в случае конфликта с Россией за его страну никто воевать не будет, точно также как и за Украину. Об этом сообщает газета "Квирис палитра".
Политик отметил, что Грузия останется одной, в случае начала войны. Такой вывод он сделал, глядя на ситуацию на Украине.
Таким образом Папуашвили объяснил нежелание вводить против Российской Федерации санкции.
Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на Катарском экономическом форуме, заявил, что присоединение страны к антироссийским санкциям нанесет вред национальным интересам страны.
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