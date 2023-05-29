La Repubblica: США и ЕС проводят "воспитательную работу" с Зеленским

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Лидеры стран G7 заняты подготовкой "гарантий безопасности" для Киева, если дело вдруг дойдёт до мирных переговоров. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Фото: mk.ru

"США и ЕС оказывают давление на Зеленского, чтобы он смягчил требования, сделав их более "приемлемыми для стран Глобального Юга", — сказано в статье.

Авторы пишут, что Киеву могут разрешить инициировать переговоры о вступлении в Евросоюз, обеспечив ему таким образом политические гарантии. Дело в том, что Вашингтону украинский конфликт в скором будущем станет помехой ввиду грядущих президентских выборов, запланированных на ноябрь 2024 года.

Обозреватели напомнили, что не лучше обстоят дела и у стран ЕС, в частности, Германии, Франции и Италии. На фоне продолжающихся поставок оружия Киеву и находящихся на исходе военных, финансовых и политических ресурсов поддержка избирателей в этих странах слабеет.