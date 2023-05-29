Глава МВД Польши Каминьский ввёл санкции против 15 россиян из-за приговора Почобуту в Белоруссии

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В польском правительстве утверждено решение о введении санкций в отношении 15-ти россиян. Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы МВД Польши.

Фото: visaapp.ru

Руководитель ведомства Мариуш Каминьский проинформировал сегодня о том, что польская сторона "заморозит" активы 16 физических лиц и двух десятков организаций, связанных преимущественно "с финансовым сектором России".

Под санкционные ограничения Варшавы попал также один гражданин Республики Белоруссия. Причина — приговор Анджею Почобуту по уголовному делу о разжигании вражды.