В польском правительстве утверждено решение о введении санкций в отношении 15-ти россиян. Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы МВД Польши.
Руководитель ведомства Мариуш Каминьский проинформировал сегодня о том, что польская сторона "заморозит" активы 16 физических лиц и двух десятков организаций, связанных преимущественно "с финансовым сектором России".
Под санкционные ограничения Варшавы попал также один гражданин Республики Белоруссия. Причина — приговор Анджею Почобуту по уголовному делу о разжигании вражды.
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