Появились подробности массовой драки во Львове между местными и переселенцами из Харькова

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Выяснились новые подробности массовой драки, которая произошла в субботу во Львове между местными и переселенцами из Харькова. Об этом пишет издание "Страна.ua".

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency

По сообщениям местного сайта, конфликт произошёл вечером в микрорайоне Левандовка. Спровоцировали драку якобы харьковчане, когда ответили нецензурно на восклицание "Слава Украине!" Пострадали участники с обеих сторон, они были госпитализированы.

Источник издания в полиции сообщил, что не может точно ответить, кто кого спровоцировал. По его словам, на Левандовке живёт много переселенцев, в том числе и из Харькова.

"Это один из самых дешёвых в городе районов для съёма жилья, но и самый криминальный. Тут всегда драки, пьяные гулянки… "Левандовские" дерутся даже с львовянами из других районов. А в тот вечер компании местных молодых людей 20-30 лет не понравилось, что приезжие, тоже такого же возраста, разговаривают на русском языке. И они стали требовать перейти на украинский, ответить на патриотический лозунг. А так как все были хорошо поддаты, то кто-то послал львовян на три буквы. Ну и понеслось — подрались обе группы", — рассказал полицейский.

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