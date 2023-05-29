Группировка "Отважные" уничтожила современную радиолокационную станцию боевиков ВСУ

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Группировка "Отважные" успешно ликвидировала трёхкоординатную радиолокационную станцию 35Д6М, которую укронацисты спрятали в тылу среди "противоланцетных сеток.

Фото: yakutsk.ru

Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщает, что станция была обнаружена операторами дрона-камикадзе "Ланцет-3". Мастерски владеющие барражирующим боеприпасом бойцы "Отважных" попали прямо в цель, и техника киевского режима была утилизирована.