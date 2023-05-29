Минобороны России: во время удара по аэродромам Украины уничтожена авиатехника

Армия РФ минувшей ночью нанесла массированные удары по аэродромам Украины. Бойцы ВС РФ уничтожили: командные пункты, радиолокационные посты и авиатехнику укронацистов.

Фото: mil.ru

По информации российского оборонного ведомства, военнослужащие РФ поразили хранилища с тяжёлыми вооружениями и боеприпасами киевского режима. Однако, в каких именно областях пострадали объекты на аэродромах, в сводке не указано.