Армия РФ минувшей ночью нанесла массированные удары по аэродромам Украины. Бойцы ВС РФ уничтожили: командные пункты, радиолокационные посты и авиатехнику укронацистов.
По информации российского оборонного ведомства, военнослужащие РФ поразили хранилища с тяжёлыми вооружениями и боеприпасами киевского режима. Однако, в каких именно областях пострадали объекты на аэродромах, в сводке не указано.
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