Кардинал Маттео Дзуппи, глава Конференции итальянских епископов, верит в скорый разговор между Москвой и Киевом и молится о нем. Напомним, Папа Римский Франциск поручил ему возглавить мирную миссию по Украине.
"Способствовать началу диалога, который привел бы к установлению мира между Киевом и Москвой? Я в это верю и молюсь об этом".
Подробности о проведении мирной миссии пока не разглашаются. Точные даты также не определены.
Ранее, 27 мая, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин прокомментировал проведение мирной миссии, сказав, что она позволит устранить все препятствия для урегулирования конфликта.
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