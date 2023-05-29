Войска российской армии располагают средствами для ответа на вероятные поставки Западом киевскому режиму истребителей F-16. Руководитель МИД РФ Сергей Лавров выступил с соответствующим заявлением по результатам официального визита в Кению.
"Я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможность на это среагировать", — подчеркнул Лавров.
Напомним, начальник авиации командования ВВС Украины Сергей Голубцов ранее сообщил, что для превосходства в воздушном пространстве на отдельном направлении боевикам ВСУ потребуется не менее трёх-четырёх эскадрилий F-16 и до 16 истребителей.
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