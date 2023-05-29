The American Spectator: Киев пошёл ва-банк при плохой руке, результат печален

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Поражение в Артёмовске стало болезненным ударом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналист Джеймс Роббинс в материале для The American Spectator.

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"Киев разыграл битву, обязался удерживать город, ввел дополнительные войска и сделал это важной миссией. Он пошел ва-банк при плохой руке, и теперь мы видим результаты", — сказано в статье.

Обозреватель напомнил слова Зеленского, произнесённые им в конгрессе США. Тогда украинский лидер назвал Артёмовск цитаделью Донбасса, пообещав, что сражение за этот город "переломит ход борьбы Украины за свою свободу и независимость".

Автор отметил, что на японском саммите G7 Зеленский под прицелом телекамер пытался оправдаться за потерю Артёмовска, и просил о новых поставках оружия Киеву.

При этом Роббинс напомнил, что хотя продолжение поставок вооружения имеет решающее значение для Украины, критикующие Зеленского припомнят ему поражение в Артёмовске, обвинив его в напрасной трате западных денег и лицемерии, ведь тогда украинский президент говорил, как важно отстоять этот город, а теперь он утверждает обратное.