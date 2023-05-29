Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собака насмерть загрызла воспитательницу детского сада под Нижним Новгородом
Глава МИД РФ Лавров: переход к торговле на национальные валюты окажет оздоровляющий эффект на мировую экономику
Do Rzeczy: эксперт Дэвис говорит о риске ядерной войны, но советует полякам "рискнуть"
Нутрициолог Елена Свиридова: спорт и приятный отдых помогут избавиться от привычки заедать стресс
В Прикамье следователи запустили проверку из-за смерти семимесячного ребёнка от ожогов
В Москве осудили администраторов Telegram-каналов, вымогавших деньги у Тины Канделаки
РВ: глава Минобороны Украины Резников навёл удар ВКС РФ на самолёты-носители Storm Shadow
Марков объяснил, чего пытается добиться Россия ракетными ударами по Киеву
Удмуртстат: за первый квартал 2023 года численность населения уменьшилась на полторы тысячи человек

The American Spectator: Киев пошёл ва-банк при плохой руке, результат печален

1:15
Мир

Поражение в Артёмовске стало болезненным ударом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналист Джеймс Роббинс в материале для The American Spectator.

The American Spectator: Киев пошёл ва-банк при плохой руке, результат печален
Фото: скрин видео

"Киев разыграл битву, обязался удерживать город, ввел дополнительные войска и сделал это важной миссией. Он пошел ва-банк при плохой руке, и теперь мы видим результаты", — сказано в статье.

Обозреватель напомнил слова Зеленского, произнесённые им в конгрессе США. Тогда украинский лидер назвал Артёмовск цитаделью Донбасса, пообещав, что сражение за этот город "переломит ход борьбы Украины за свою свободу и независимость".

Автор отметил, что на японском саммите G7 Зеленский под прицелом телекамер пытался оправдаться за потерю Артёмовска, и просил о новых поставках оружия Киеву.

При этом Роббинс напомнил, что хотя продолжение поставок вооружения имеет решающее значение для Украины, критикующие Зеленского припомнят ему поражение в Артёмовске, обвинив его в напрасной трате западных денег и лицемерии, ведь тогда украинский президент говорил, как важно отстоять этот город, а теперь он утверждает обратное.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Соседов жёстко прошёлся по Пугачёвой в шоу Кудрявцевой

Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.

Сергей Соседов раскритиковал певицу РФ Аллу Пугачёву в шоу Леры Кудрявцевой
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
Пять лучших регионов РФ для пенсионеров назвали эксперты
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Организм может посылать шесть сигналов при раке поджелудочной железы
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
Последние материалы
Washington Post: в зоне СВО на Украине уничтожены 16 американцев
Учёные: три чашки кофе в день продлевают жизнь
Певица Лайма Вайкуле заявила, что никогда не жила в России
Кардиологи перечислили виды полезных и вредных для сердца и сосудов диет
Полковник Литовкин: контрнаступление ВСУ откладывается из-за дефицита оружия
Врач из Петрозаводска осуждён за внесение ложных данных о прививках
Политолог Ищенко рассказал о ловушке, которую Запад готовит для России на Украине
Шукшину возмутил ребрендинг облика Гагарина: Десоветизаторы
Сеем морковь: как получить богатый урожай
DailyMail: включение в рацион сыра, рыбы и вишни улучшает качество сна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников