Do Rzeczy: эксперт Дэвис говорит о риске ядерной войны, но советует полякам "рискнуть"

Специалист аналитического центра Австралийского института стратегической политики, эксперт по военным технологиям, бывший сотрудник Министерства обороны Австралии Малколм Дэвис советует Европе и в том числе Польше, пойти на риск, чтобы победить Россию и не бояться ядерной войны.

Фото: ChatGPT "ядерный взрыв в украинском городе"

"Мы боимся, что в случае, если мы зайдем слишком далеко, русские применят на Украине тактические ядерные ракеты. Да, это действительно может произойти. Но мы не можем допустить, чтобы страх заставил нас отказаться от помощи Украине. Мы не можем допустить! Страх не должен нас ограничивать! Бояться ядерных ракет? Это трусость!", — приводит слова эксперта автор материала Do Rzeczy.

Также он отметил, что нельзя допустить переговоров с Москвой, а Украина должна вернуть свои территории в границах 1991 года. Это является главным условием Запада, а ядерная война не должна сдерживать противников РФ.

Автору статьи смысл слов австралийского эксперта понятен, ведь его страна будет в безопасности, вот только пострадают от ядерной войны миллионы человек Европы.