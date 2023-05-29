Washington Post: в зоне СВО на Украине уничтожены 16 американцев

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В зоне проведения военной спецоперации на Украине погибли 16 граждан Соединённых Штатов. Речь идёт об убитых, о которых стало известно. Не исключено, что на самом деле эта цифра выше. Корреспонденты Washington Post пишут, что в рядах ВСУ воюют, возможно, тысячи американцев.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Они сделали это как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения президента Байдена и других членов его администрации о том, что каждого, кто ступит на поле боя, поджидает серьёзная опасность", — говорится в публикации.