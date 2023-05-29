Украина откладывает контрнаступление по той причине, что не располагает необходимыми ей средствами. ВСУ остро нуждаются сейчас в поддержке авиации и в полном комплекте систем ПВО, следует из заявления военного эксперта Виктора Литовкина.
По словам полковника в отставке, боевикам необходимы: ударные вертолёты, истребители, штурмовики и многофункциональные бомбардировщики, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".
"Без этого наступление бессмысленно, поскольку наши ракеты, авиационные удары всё уничтожат", — пояснил Литовкин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.