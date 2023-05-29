Полковник Литовкин: контрнаступление ВСУ откладывается из-за дефицита оружия

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Украина откладывает контрнаступление по той причине, что не располагает необходимыми ей средствами. ВСУ остро нуждаются сейчас в поддержке авиации и в полном комплекте систем ПВО, следует из заявления военного эксперта Виктора Литовкина.

Фото: russian.rt.com

По словам полковника в отставке, боевикам необходимы: ударные вертолёты, истребители, штурмовики и многофункциональные бомбардировщики, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".

"Без этого наступление бессмысленно, поскольку наши ракеты, авиационные удары всё уничтожат", — пояснил Литовкин.