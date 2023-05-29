Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Washington Post: в зоне СВО на Украине уничтожены 16 американцев
Учёные: три чашки кофе в день продлевают жизнь
Певица Лайма Вайкуле заявила, что никогда не жила в России
Кардиологи перечислили виды полезных и вредных для сердца и сосудов диет
Полковник Литовкин: контрнаступление ВСУ откладывается из-за дефицита оружия
Врач из Петрозаводска осуждён за внесение ложных данных о прививках
Политолог Ищенко рассказал о ловушке, которую Запад готовит для России на Украине
Шукшину возмутил ребрендинг облика Гагарина: Десоветизаторы
Сеем морковь: как получить богатый урожай

Вице-спикер Госдумы Толстой пригрозил ответом на рост поставок оружия большой дальности Киеву

0:35
Мир

Бойцы российской армии будут вынуждены пойти дальше в том случае, если коллективный Запад продолжит активно обеспечивать киевский режим вооружением большой дальности. Об этом проинформировал сегодня вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой.

Вице-спикер Госдумы Толстой пригрозил ответом на рост поставок оружия большой дальности Киеву
Фото: smotrim.ru

"Чем больше военной техники для дальнего боя, ракет дальнего боя Запад даёт Украине, тем дальше российской армии придётся идти, и она пойдёт", — заявил Толстой в интервью корреспондентам телеканала LCI.

Главное для России — её безопасность, подчеркнул вице-спикер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Соседов жёстко прошёлся по Пугачёвой в шоу Кудрявцевой

Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.

Сергей Соседов раскритиковал певицу РФ Аллу Пугачёву в шоу Леры Кудрявцевой
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
Пять лучших регионов РФ для пенсионеров назвали эксперты
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Организм может посылать шесть сигналов при раке поджелудочной железы
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
Харьковчане устроили массовую драку во Львове из-за лозунга "Слава Украине"
Харьковчане устроили массовую драку во Львове из-за лозунга "Слава Украине"
Последние материалы
Эксперт по фэншуй Николаева назвала привычки, от которых зависит благополучие в доме
Врач назвала продукт, который может спровоцировать онкологию у пожилых людей
Актриса Яна Троянова эмигрировала из России во Францию ещё осенью 2022 года
Революционная модернизация: АвтоВАЗ решает главную проблему двигателя для Lada Vesta
Сборочные линии АвтоВАЗа остановлены на три недели: Влияние на производство Lada
РВ: удар по Киеву наносится "неизвестными экзотическими ракетами"
Путин подписал закон о расторжении Договора об обычных вооружённых силах в Европе
В Хакасии произошло с начала года около тысячи пожаров
Гладков: сразу несколько населённых пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ
Замглавы МИД России Грушко: Турция сыграла позитивную роль в зерновой сделке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников