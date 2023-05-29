Бойцы российской армии будут вынуждены пойти дальше в том случае, если коллективный Запад продолжит активно обеспечивать киевский режим вооружением большой дальности. Об этом проинформировал сегодня вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой.
"Чем больше военной техники для дальнего боя, ракет дальнего боя Запад даёт Украине, тем дальше российской армии придётся идти, и она пойдёт", — заявил Толстой в интервью корреспондентам телеканала LCI.
Главное для России — её безопасность, подчеркнул вице-спикер.
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