Геращенко: Киев атаковали баллистические ракеты "Кинжал" или "Искандер"

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Из заявления советника руководителя украинского МВД Антона Геращенко следует, что Киев был атакован баллистическими ракетами "Кинжал" либо "Искандер".

Фото: Коммерсант.ру

По мнению спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, вероятнее всего, это был "Искандер", поскольку зафиксирован полёт ракет по баллистической траектории.

""Искандер-М" — это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" — это крылатая ракета, — отметил он. — Какой вид вооружения был применён — дадим позже".

Игнат акцентировал внимание на том, что удар был нанесён с севера.