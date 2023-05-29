Из заявления советника руководителя украинского МВД Антона Геращенко следует, что Киев был атакован баллистическими ракетами "Кинжал" либо "Искандер".
По мнению спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, вероятнее всего, это был "Искандер", поскольку зафиксирован полёт ракет по баллистической траектории.
""Искандер-М" — это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" — это крылатая ракета, — отметил он. — Какой вид вооружения был применён — дадим позже".
Игнат акцентировал внимание на том, что удар был нанесён с севера.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.