Путин подписал закон о расторжении Договора об обычных вооружённых силах в Европе

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Договор об обычных вооружённых силах в Европе, который был подписан ещё в 1990 году в Париже, теперь не несёт никакой значимости для России. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расторжении ДОВСЕ 29 мая текущего года.

Фото: РИА Новости

Ранее, 24 мая, Совет Федерации одобрил соответствующее положение, проект которого был принят в ходе пленарного заседания верхней палаты российского парламента.

Напомним, что в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый вариант ДОВСЕ: после этого момента никаких правок не вносилось.