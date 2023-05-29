Договор об обычных вооружённых силах в Европе, который был подписан ещё в 1990 году в Париже, теперь не несёт никакой значимости для России. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расторжении ДОВСЕ 29 мая текущего года.
Ранее, 24 мая, Совет Федерации одобрил соответствующее положение, проект которого был принят в ходе пленарного заседания верхней палаты российского парламента.
Напомним, что в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый вариант ДОВСЕ: после этого момента никаких правок не вносилось.
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