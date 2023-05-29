Жители Киева пишут в социальных сетях о том, что российская армия поразила некие цели недалеко от аэропорта "Жуляны". Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что на улицы украинской столицы падают обломки от зенитных ракет. В небе замечены следы работы ЗРК "Пэтриот".
Не исключается, что вновь отрабатывали западные системы ПВО. Информация о "прилётах" разнится — от шести до 12-ти.
Напомним, в районе аэропорта "Жуляны" дислоцируется батарея ЗРК MIM-104 Patriot.
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