Киевляне сообщают о дыме в районе аэропорта "Жуляны": на улицы падают обломки ракет

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Жители Киева пишут в социальных сетях о том, что российская армия поразила некие цели недалеко от аэропорта "Жуляны". Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что на улицы украинской столицы падают обломки от зенитных ракет. В небе замечены следы работы ЗРК "Пэтриот".

Фото: https://t.me/OstashkoNews/72627

Не исключается, что вновь отрабатывали западные системы ПВО. Информация о "прилётах" разнится — от шести до 12-ти.

Напомним, в районе аэропорта "Жуляны" дислоцируется батарея ЗРК MIM-104 Patriot.