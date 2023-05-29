Мэр Киева Кличко: в центральных районах города прозвучали взрывы

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Виталий Кличко, мэр Киева, сообщил в своём Telegram-канале о серии взрывов, которые прогремели в центральных районах города.

Фото: Коммерсант.ру

"Взрывы в городе! В центральных районах".

Уточняется, что произведённые нападения продолжаются с полуночи: в ночное время с 28 по 29 мая на территории Киева, Киевской, Полтавской, Одесской и Кировоградской областей были слышны сильные взрывы.

Ранее сообщалось о повреждении военного объекта, расположенного в Хмельницкой области. Также были выведены пять единиц авиатехники.