Виталий Кличко, мэр Киева, сообщил в своём Telegram-канале о серии взрывов, которые прогремели в центральных районах города.
"Взрывы в городе! В центральных районах".
Уточняется, что произведённые нападения продолжаются с полуночи: в ночное время с 28 по 29 мая на территории Киева, Киевской, Полтавской, Одесской и Кировоградской областей были слышны сильные взрывы.
Ранее сообщалось о повреждении военного объекта, расположенного в Хмельницкой области. Также были выведены пять единиц авиатехники.
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