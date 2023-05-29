Спецпредставитель КНР Хуэй пообещал укреплять диалог с Москвой и Киевом для достижения мира

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Официальный Пекин намерен укрепить конструктивный диалог с Москвой и Киевом с целью преодолеть кризис и добиться мирного урегулирования вооружённого противостояния. С соответствующим заявлением выступил спецпредставитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй, сообщает РИА Новости.

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

"Китай продолжит (…) укреплять взаимодействие и диалог со всеми сторонами, включая Россию, — отметил Хуэй. — Прилагать реальные усилия для политического урегулирования".

Официальный представитель КНР проинформировал об этом в ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.