Официальный Пекин намерен укрепить конструктивный диалог с Москвой и Киевом с целью преодолеть кризис и добиться мирного урегулирования вооружённого противостояния. С соответствующим заявлением выступил спецпредставитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй, сообщает РИА Новости.
"Китай продолжит (…) укреплять взаимодействие и диалог со всеми сторонами, включая Россию, — отметил Хуэй. — Прилагать реальные усилия для политического урегулирования".
Официальный представитель КНР проинформировал об этом в ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
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