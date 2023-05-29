Силовые структуры НАТО окружили здания муниципалитетов в Косове

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Здания муниципалитетов, расположенные на севере Республики Косово, оцеплены силами контингента НАТО: известно, что сербы вышли на улицы в знак протеста. За бастующими следом ходит местная полиция, чтобы огородить им проход к сооружениям регионального правительства.

Фото: armeniasputnik.ru

"Большое число военнослужащих KFOR со средствами для разгона демонстраций распределены утром близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток".

Ранее сообщалось об указе президента Сербии Александра Вучич привести сербскую армию в состояние максимальной боеготовности по причине напряженной и сложной ситуации в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Есть вероятность возникновения вооружённого конфликта, предположил сербский министр обороны Милош Вучевич.