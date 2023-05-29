Asia Times: Зеленский не может решиться объявить контрнаступление

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Невзирая на поддержку со стороны коллективного Запада, лидер киевского режима Владимир Зеленский опасается объявлять контрнаступление. Проблема в том, что он сомневается в победе боевиков ВСУ, пишут корреспонденты Asia Times.

"Украина не сможет вести битву в воздухе, а западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах", — говорится в публикации.

По мнению многих военных аналитиков, армия РФ в значительной степени превосходит силы Украины как численностью, так и боевой техникой, констатировал автор материала.

В подразделениях, которые планируют задействовать в анонсированном контрнаступлении, очень много новобранцев. Речь идёт в данном случае не о "лучшем способе начала серьёзной операции". ВСУ катастрофически не хватает опытных кадров, говорится в статье.