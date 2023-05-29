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Широкорад назвал способ моментального завершения СВО на Украине без жертв

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Мир

Украинские войска можно остановить только одним способом: взорвать плотины на Днепре и разделить Незалежную на два берегаи. Об этом заявил военный эксперт Александр Широкорад.

Широкорад назвал способ моментального завершения СВО на Украине без жертв
Фото: dnr-hotline.ru

В случае прорыва ВСУ к населённому пункту Перекоп, который образует сухопутную связь между Крымским полуостровом и материком, необходимо нанести удар по киевской плотине ДнепроГЭС, после чего Украина будет разрезана на правобережье и левобережье и окончательно "поставлена на колени", указал Широкорад. Более того, это позволит моментально завершить конфликт без жертв.

"Если пойдёт большая вода, российские войска немного отойдут и форсирование Днепра украинскими войсками станет невозможным. Пусть они живут на том берегу. Днепр станет линией разделения между новой Россией и Украиной", — объяснил специалист в беседе с URA.RU.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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