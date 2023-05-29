Аналитики американского Института изучения войны оценили текущее положение дел в зоне проведения спецоперации. Армия РФ провела ряд ограниченных наземных атак в северо-восточном направлении от Купянска, на рубеже Сватово-Кременная, а также на линии Авдеевка — Донецк.
Бойцы Вооружённых Сил России также по-прежнему активно обстреливают позиции киевского режима на Южном направлении.
Кроме того, в минувшее воскресенье был нанесён мощнейший с начала СВО удар по территории Украины с помощью беспилотников "Шахид", пишет телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".
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