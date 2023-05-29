Бойцы российской армии использовали ПТРК "Штурм-С" для уничтожения труднодоступного опорного пункта боевиков киевского режима. Таким образом они помогли штурмовикам занять очередной рубеж.
Взвод армии РФ уверенно продолжает ликвидировать бронированное вооружение и боевую технику противника, а также долговременные огневые точки и инженерные сооружения укронацистов на всех линиях фронта в зоне проведения спецоперации, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".
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