Бойцы ВС РФ уничтожают опорники и технику ВСУ с помощью "Штурм-С"

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Бойцы российской армии использовали ПТРК "Штурм-С" для уничтожения труднодоступного опорного пункта боевиков киевского режима. Таким образом они помогли штурмовикам занять очередной рубеж.

Фото: redstar.ru

Взвод армии РФ уверенно продолжает ликвидировать бронированное вооружение и боевую технику противника, а также долговременные огневые точки и инженерные сооружения укронацистов на всех линиях фронта в зоне проведения спецоперации, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".