Бои под Авдеевкой: танковый батальон ДНР накрывает пехоту боевиков ВСУ

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В ходе боевых действий под Авдеевкой боевики киевского режима предпринимают попытки укрыться от меткого огня экипажей десятого подразделения первого Донецкого АК.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

Высокая точность танковых орудий влечёт за собой серьёзные потери в рядах укронацистов как ранеными, так и убитыми, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".