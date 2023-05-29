Британцы опасаются ответа России на планы Запада поставить F-16 Украине: "Мы играем с огнём"

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Страны коллективного Запада обсуждают вопрос передачи истребителей F-16 Украине. Однако читатели британского издания Daily Mail не оценили эти планы и подчеркнули, что НАТО и Лондон "играют с огнём".

Фото: w-dog.ru

Запад ведёт опасную игру, когда отправляет в Киев вооружение, поскольку украинский конфликт не должен касаться ни США, ни Европы, утверждают пользователи Сети. Один из комментаторов отметил, что Вашингтон пытается превратить Украину в Корею на европейский лад, но президент России Владимир Путин этого не допустит.

"Мы играем с огнём. Мы рискуем быть втянутыми в Третью мировую войну, и это не стоит того, чтобы рисковать", — заключили читатели.