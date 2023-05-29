Читатели Le Point осудили украинскую теннисистку Марту Костюк за отказ от рукопожатий

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Поведение украинской теннисистки Марты Костюк на матче Открытого чемпионата Франции шокировало читателей издания Le Point.

Фото: pixabay.com

Они осудили спортсменку за отказ пожимать руку теннисистке из Белоруссии Арине Соболенко, которой удалось обыграть украинку в первом круге "Ролан Гаррос". Как напомнили подписчики, зрителям матча, которые сидели на трибунах, тоже не понравилось поведение Костюк, поэтому они освистали её. Комментаторы призвали спортсменку соблюдать нормы приличия и уважать своих соперников.

"Мы видим прискорбный пример, когда спортивное мероприятие превратилось в политический форум", — отметил один из читателей.

С его мнением согласились и другие пользователи. Они добавили, что спортивные площадки — это не место для демонстрации каких-либо политических взглядов. Подписчики порекомендовали Костюк забывать обо всех "внешних факторах" во время чемпионатов.