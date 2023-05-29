Поведение украинской теннисистки Марты Костюк на матче Открытого чемпионата Франции шокировало читателей издания Le Point.
Они осудили спортсменку за отказ пожимать руку теннисистке из Белоруссии Арине Соболенко, которой удалось обыграть украинку в первом круге "Ролан Гаррос". Как напомнили подписчики, зрителям матча, которые сидели на трибунах, тоже не понравилось поведение Костюк, поэтому они освистали её. Комментаторы призвали спортсменку соблюдать нормы приличия и уважать своих соперников.
"Мы видим прискорбный пример, когда спортивное мероприятие превратилось в политический форум", — отметил один из читателей.
С его мнением согласились и другие пользователи. Они добавили, что спортивные площадки — это не место для демонстрации каких-либо политических взглядов. Подписчики порекомендовали Костюк забывать обо всех "внешних факторах" во время чемпионатов.
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