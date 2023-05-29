Экс-сотрудник конгресса Вейхерт: США превратились в инструмент Киева в украинском конфликте

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Соединённые Штаты из-за действий руководителя страны Джо Байдена стали инструментом Киева в ходе украинского конфликта. Об этом пишет 19fortyfive.

Фото: Russian Look

По мнению бывшего сотрудника американского конгресса, геополитического аналитика Брэндона Вейхерта, Белый дом из-за неверной внешней политики ввязался в противостояние, способное привести к мировой ядерной войне. Как пояснил эксперт, шаги Байдена также ослабили позиции США во взаимодействии с КНР.

"Не имея сил положить конец конфликту или возглавить его, Штаты стали инструментом Киева и заложником угрозы эскалации в отношениях с Москвой", — подчёркивается в материале.

Вейхерт предупредил о "непоправимом ущербе" для США в случае переизбрания Байдена на ещё один президентский срок. Экс-сотрудник конгресса назвал действующего главу государства разрушителем страны.

Ранее бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что у США осталось оружия всего на неделю боёв из-за помощи Киеву.