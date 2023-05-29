В Сети жёстко отреагировали на слова Зеленского про удары по Киеву

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Пользователи Сети отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского про сильные удары ВС России по Киеву. Глава Незалежной пожаловался, что украинская столица в последнее воскресенье мая перенесла мощнейшую атаку, но не нашёл сочувствия у комментаторов.

Фото: Телеграм

Зеленский разместил пост на странице в Сети, но на него обрушился шквал критики.

"Нам всё равно, и мы не хотим, чтобы наши деньги шли вам, и точка", — написал пользователь из США. "Обычные американцы могут видеть, в какую игру он играет. Всё, что ему нужно сделать — это отказаться от НАТО, и всё закончится", — поддержал другой.

Комментаторы уточнили, что Зеленский отрицает очевидное, и потому ставит под угрозу не только безопасность Украины, но и Европы.