После победы на президентских выборах Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли изменит политику в отношении Вашингтона, заявил руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде.
По мнению эксперта, официальные лица Турции предпочтут сохранить стабильность и нейтралитет до момента выборов с США.
"Турецкое политическое руководство предпочтёт стабильный диалог с Вашингтоном в расчёте на смену власти в следующем году и вероятную победу республиканцев", — заявил эксперт РИА Новости.
По мнению Веладзе, Анкара чётко знает, что официальный Вашингтон настроен "предвзято" к Турции, и постарается выждать время до очередных выборов в США.
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