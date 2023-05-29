Эксперт Велизаде спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана

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После победы на президентских выборах Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли изменит политику в отношении Вашингтона, заявил руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде.

Фото: РИА Новости

По мнению эксперта, официальные лица Турции предпочтут сохранить стабильность и нейтралитет до момента выборов с США.

"Турецкое политическое руководство предпочтёт стабильный диалог с Вашингтоном в расчёте на смену власти в следующем году и вероятную победу республиканцев", — заявил эксперт РИА Новости.

По мнению Веладзе, Анкара чётко знает, что официальный Вашингтон настроен "предвзято" к Турции, и постарается выждать время до очередных выборов в США.