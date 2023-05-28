РВ: во время воздушной тревоги в Киеве людей не пустили в метро

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Несмотря на воздушную тревогу на Украине, 24-я станция Киевского метрополитена приостановила свою работу, что вызвало неудобства для местных жителей.

Фото: pixabay.com

Особенно напряженная ситуация сложилась на станции "Минская", где люди, беспокоясь о своей безопасности, бились в двери в надежде попасть внутрь. Местные власти призывают жителей Киева соблюдать инструкции и оставаться в безопасных местах.

"Станция закрыта", — предупреждает украинцев украинский Telegram-канал "Политика Страны"

Ранее стало известно, что дроны "Герань" бьют по целям в Киевской области.