Несмотря на воздушную тревогу на Украине, 24-я станция Киевского метрополитена приостановила свою работу, что вызвало неудобства для местных жителей.
Особенно напряженная ситуация сложилась на станции "Минская", где люди, беспокоясь о своей безопасности, бились в двери в надежде попасть внутрь. Местные власти призывают жителей Киева соблюдать инструкции и оставаться в безопасных местах.
"Станция закрыта", — предупреждает украинцев украинский Telegram-канал "Политика Страны"
Ранее стало известно, что дроны "Герань" бьют по целям в Киевской области.
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