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РВ: Киевская, Николаевская и Черниговская области под ударами дронов-камикадзе "Герань"

0:32
Мир

После полуночи появились сообщения о массированном комбинированном ударе, который будет наноситься по Украине.

РВ: Киевская, Николаевская и Черниговская области под ударами дронов-камикадзе "Герань"
Фото: pro-dachnikov.com

Согласно информации украинских ресурсов, стратегические силы вышли на пусковые рубежи и направили ракеты к целям.

По данным издания "Русская Весна", под ударами дронов-камикадзе "Герань" находятся Киевская, Николаевская и Черниговская области. В регионах повсеместно слышны сирены, а столичная военная администрация сообщает о работе систем ПВО в пригороде.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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