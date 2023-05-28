РВ: Киевская, Николаевская и Черниговская области под ударами дронов-камикадзе "Герань"

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После полуночи появились сообщения о массированном комбинированном ударе, который будет наноситься по Украине.

Фото: pro-dachnikov.com

Согласно информации украинских ресурсов, стратегические силы вышли на пусковые рубежи и направили ракеты к целям.

По данным издания "Русская Весна", под ударами дронов-камикадзе "Герань" находятся Киевская, Николаевская и Черниговская области. В регионах повсеместно слышны сирены, а столичная военная администрация сообщает о работе систем ПВО в пригороде.