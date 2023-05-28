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AML Intelligence: "золотой план" России сработал – Запад начал кое-что подозревать насчёт санкций

2:36
Мир

Ограничительные меры Запада против России после начала украинского конфликта были направлены на лишение РФ доходов от экспорта природных ресурсов, включая нефть, газ и драгоценные металлы. Однако с течением времени стало очевидно, что эти санкции не смогли полностью остановить экспорт российских товаров и не причинили значительного ущерба российской экономике. Об этом пишет обозреватель издания AML Intelligence Питер Хобсон.

AML Intelligence: "золотой план" России сработал – Запад начал кое-что подозревать насчёт санкций
Фото: Fotodom.ru/DP

По словам Хобсона, западные страны заподозрили, что Россия нашла способ обойти санкции и продолжает экспортировать свои товары. Эксперт Луи Марешаль из Организации экономического сотрудничества и развития отметил, что российское золото может быть переплавлено и переработано третьими странами, а затем поступать на рынки США и Европы.

Некоторые транснациональные банки, логистические провайдеры и переработчики драгоценных металлов прекратили обработку российского золота после начала конфликта на Украине. Великобритания, Европейский союз, Швейцария, Соединённые Штаты, Канада и Япония полностью запретили импорт российских слитков. Однако данные по экспорту свидетельствуют о том, что российские производители золота быстро нашли новые рынки в странах, которые не ввели санкции против России, включая ОАЭ, Турцию и Китай.

Недавно стало известно, что ОАЭ увеличили импорт российского золота с 1,3 тонны в 2021 году до 75,7 тонн на сумму 4,3 миллиарда долларов. Китай и Турция также значительно увеличили свои покупки российского золота. Несмотря на угрозы со стороны США о потере доступа к рынкам G7, ОАЭ, Китай и Турция заявили о намерении продолжать торговлю с Россией в соответствии с международными нормами, установленными Организацией Объединенных Наций.

По мнению Хобсона, Россия успешно реализовала свой "золотой" план, предлагая скидки на золото из РФ покупателям. В результате увеличился объём продаж и заработок Москвы.

Таким образом, несмотря на санкции и попытки западных стран изолировать Россию, оказывается, что экспорт золота и других товаров из России продолжается, вызывая сомнения в эффективности санкций и их способности нанести серьёзный ущерб российской экономике.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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