Зеленский сообщил, что ночная атака беспилотников на Украину стала одной из самых крупных

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По словам президента Владимира Зеленского, ночная атака беспилотников на Украину, которая случилась в ночь на 28 мая, стала одной из самых крупных за всю историю конфликта.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время вечернего обращения по видео к нации, уточнив, что в атаке за один раз принимали участие 54 российских беспилотника.

"Сегодня наше государство прошло через одну из крупнейших российских атак "Шахедами" — одновременно 54 дрона…", — заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, что были зафиксированы попадания беспилотниками в Житомирской области.

До этого начальник городской военной администрации Сергей Попко проинформировал о том, что в ночь на 28 мая на Киев была проведена самая массированная атака беспилотниками за всё время спецоперации.