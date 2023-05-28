Боевики ВСУ в очередной раз подвергли обстрелу Курскую область. Военный аналитик Рыбарь сообщает, что укронацисты в воскресенье нанесли массированный удар по приграничному Суджанскому району.
В селе Гуево ранения получил один из строителей, выполнявший фортификационные работы на границе. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако, по словам медиков, угрозы его жизни нет. Разрушения на территории региона не зафиксированы.
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Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.