Money: Москва пришла в ярость из-за манёвров авианосца США Gerald R. Ford

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Итальянский журналист Алессандро Чиполла заявил, что Россия пришла в ярость в связи с действиями американского авианосца USS Gerald R. Ford. Согласно его статье, крупнейший военный корабль США прибыл в Норвегию. Это вызвало негодование со стороны Москвы, однако новость осталась относительно незамеченной в мире.

Фото: wikimedia

Авианосец USS Gerald R. Ford проводил активные операции в Средиземном море в последние несколько месяцев, но затем был отправлен в Норвегию для участия в военных учениях НАТО под названием "Вызов Арктики". По мнению эксперта издания Money, за несколько часов до прибытия корабля в норвежский порт, в районе российских территориальных вод началась повышенная активность.

Истребитель Су-27 ВКС РФ перехватил два американских бомбардировщика B-1B над Балтийским морем вблизи российской границы. Почти одновременно американский самолёт-разведчик RQ-4 Global Hawk вылетел с сицилийской базы Сигонелла и направился к Чёрному морю для выполнения разведывательной миссии у берегов Крыма. Россия, по всей видимости, не была довольна такой высокой активностью представителей Пентагона, а прибытие USS Gerald R. Ford в Норвегию стало кульминацией этой ситуации.

Алессандро Чиполла отметил, что для России прибытие авианосца в Норвегию является нелогичной демонстрацией силы. Официальные представители России критиковали действия США, заявляя, что на севере нет проблем, требующих военного решения или вмешательства извне. Кроме того, было отмечено, что Норвегия не считает Россию военной угрозой, и подобные демонстрации силы вызывают недоумение.

Авианосец USS Gerald R. Ford имеет длину 333 метра, высоту 76 метров и весит 100 000 тонн. На борту корабля находится экипаж в составе 4500 человек, а также 90 самолётов и вертолётов.