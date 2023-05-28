Los Angeles Daily News: Трампу понадобится целый ангар для выставки по делу "Рашагейт"

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Издание Los Angeles Daily News опубликовало статью Сьюзан Шелли, в которой она обсуждает возможность проведения интересной выставки, посвященной "российскому делу", организованной бывшим президентом США Дональдом Трампом. Шелли предполагает, что для такого мероприятия понадобится целый ангар, аналогичный павильону в президентской библиотеке Рональда Рейгана.

Фото: РИА Новости

В своей статье Шелли напоминает о докладе спецпрокурора Минюста США Джона Дарема, который указывает на то, что дело ФБР против Трампа было полностью сфабриковано. Отсутствовали конкретные доказательства вмешательства России в выборы США или помощи Трампу. По мнению автора, так называемый "Рашагейт" оказался политически мотивированной провокацией, устроенной бывшими руководителями ФБР Эндрю Маккейбом и Питером Стржоком, по заказу штаба Хиллари Клинтон.

Статья отмечает, что отчёт Дарема также указывает на то, что ФБР игнорировало и/или скрывало информацию, противоречащую их версии о сговоре Трампа с Россией. В итоге расследование было использовано Клинтон для дискредитации своего политического оппонента.

Сьюзан Шелли также предлагает, что в будущем Трамп создаст свою президентскую библиотеку, и для неё потребуется огромный павильон, вдвое превосходящий размеры ангара в президентской библиотеке Рейгана. Там он сможет организовать выставку, посвященную делу "Рашагейт" и его предполагаемым связям с ней. Выставку Шелли предлагает назвать "Трамп был прав".

Автор отмечает, что коррумпированные члены ФБР и других правительственных органов по-прежнему используют манипуляции в политических целях. Шелли уверена, что американцам следует задуматься о негативных последствиях таких действий для выборов в США.