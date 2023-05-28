Зачем Украине конфликт с Ираном: Зеленский предложил ввести санкции на 50 лет

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Напряженность в отношениях между Ираном и Украиной нарастает. Владимир Зеленский предложил ввести санкции против иранцев на срок до 50 лет.

Фото: mk.ru

Проект постановления, включающий экономические и политические ограничения, был представлен на сайте парламента. Если законопроект будет принят, Украина полностью прекратит торговлю с Ираном, прервёт транзит ресурсов и запретит полёты и перевозки. Кроме того, резиденты Ирана не смогут вывести свои капиталы за пределы Украины, и может быть введён запрет на инвестиции в Иран.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак указывает, что такие действия со стороны Украины связаны с американской политикой. В контексте поставок "Шахидов" Украина уже ввела санкции против 141 юридического лица из России, Ирана и ОАЭ. Дудчак считает, что подобные санкции являются бессмысленными и основываются на подчинении Украины американским интересам.

Известный политолог Сергей Марков отмечает, что Украина, по большей части, выступает в роли марионетки США и политической субъектности у неё практически нет. Недавно президент Зеленский проявил инициативу по некоторым вопросам, однако в целом он остаётся исполнителем приказов США. Американский интерес заключается в изоляции России и Ирана, и для этого усиливаются давление и запугивание по отношению к Ирану. Марков уверен, что Иран, как мощная политическая сила, продолжит свою активную деятельность на различных фронтах. Санкции против Ирана со стороны Украины призваны привлечь внимание Европы.

"Будем надеяться, что результатом санкций станет рост сотрудничества Ирана и России", — заявил Марков в беседе с "МК".