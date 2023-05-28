Военкор Александр Сладков озвучил сценарий продолжения спецоперации

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Военкор Александр Сладков обрисовал один из сценариев дальнейшего развития событий в ходе СВО. Стагнация повлечёт, по его мнению, существенное накопление сил на Украине.

Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

"Есть впечатление, что мы надеемся на какой-то секретный мощнейший козырь, на совершенно поворотный фактор, который изменит всю военную ситуацию абсолютно в нашу пользу, — пишет Сладков. — И я надеюсь (шучу), что он есть. Вот прям раз, и всё изменится в один миг".

По словам военкора, кто-то может сказать, что постепенные изменения в положительную сторону всё же есть. Однако, определитель текущей ситуации выглядит следующим образом: любые изменения наблюдаются по мере продвижения фронта вперёд, констатировал Сладков. Военкор поделился также более печальным прогнозом.

"Если ВСУ проломят нас, то за ними пойдут войска НАТО. Тогда нам придётся включать отложенные меры, — сообщил он. — Всё равно их придётся включать. Я бы сделал это вовремя, то есть сейчас, а не вынужденно потом. Защищаясь, мы отчего-то стесняемся. Кого, кстати?"