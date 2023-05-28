Обстрел Первомайска в ЛНР: есть погибшие и раненые

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Одна мирная жительница погибла, а ещё девять человек пострадали в результате массированного обстрела боевиками ВСУ города Первомайска в ЛНР. В числе раненых — 10-летний ребёнок.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

Из сообщения мэра Стаханова Сергея Жевлакова в Telegram-канале следует, что мальчик был госпитализирован с ранениями головы и спины.