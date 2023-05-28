Гладков: под огонь ВСУ попали сразу несколько населённых пунктов Шебекинского округа Белгородской области

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Под обстрел со стороны позиций киевского режима попали сегодня одновременно несколько населённых пунктов, расположенных в Шебекинском округе. По предварительной информации, пострадавших нет, следует из заявления мэра Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Осколки снарядов повредили постройки и забор одного из шебекинских предприятий, на территории которого был зафиксирован пожар.

Украинский снаряд упал сегодня на базу отдыха в Безлюдовке. Недалеко от частного жилого дома в Белянке на парашюте спустился неизвестный предмет. Место инцидента оцепила следственная группа, сообщил Гладков.