Под обстрел со стороны позиций киевского режима попали сегодня одновременно несколько населённых пунктов, расположенных в Шебекинском округе. По предварительной информации, пострадавших нет, следует из заявления мэра Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Осколки снарядов повредили постройки и забор одного из шебекинских предприятий, на территории которого был зафиксирован пожар.
Украинский снаряд упал сегодня на базу отдыха в Безлюдовке. Недалеко от частного жилого дома в Белянке на парашюте спустился неизвестный предмет. Место инцидента оцепила следственная группа, сообщил Гладков.
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